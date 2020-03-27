Китайская компания Geely сообщила, что с 1 апреля она поднимает цены на свои автомобили в России из-за факторов, вызванных коронавирусом. Впрочем, подорожание коснется не всех автомобилей.

Китайская компания Geely сообщила, что с 1 апреля она поднимает цены на свои автомобили в России из-за факторов, вызванных коронавирусом. Впрочем, подорожание коснется не всех автомобилей.С 1 апреля российские цены на автомобили Geely вырастут на величину от 1,6% до 3,5% в зависимости от модели и комплектации. А вот новую модель Geely Coolray (мы ее уже тестировали), которая только выходит на наш рынок, корректировка цен пока не затронет.Geely Emgrand X7"В течение долгого времени нам удалось сдерживать цены на автомобили Geely, но в связи с распространением коронавируса в мире и рядом экономических факторов мы вынуждены их повысить. Тем не менее, это повышение не стало критичным. Мы очень ценим лояльность наших клиентов и продолжаем работать над тем, чтобы российские покупатели и дальше могли приобретать автомобили Geely на выгодных условиях", - отметил Чжан Шоухэ, генеральный директор Geely Motors.Кроссовер Geely Atlas (бестселлер марки и самый продаваемый в России "китаец") подорожает на 35 000 рублей (сейчас стоит от 1 170 000 до 1 735 000 рублей), кроссовер Emgrand X7 - на 30 000 рублей (пока стоит от 1 млн до 1 275 000 рублей), а седна Emgrand 7 - на 15 тысяч рублей (сейчас за него просят от 760 000 до 930 000 рублей).