Страны Большой двадцатки выступят единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса, сказано в итоговом заявлении глав государств G20. В этом году саммит G20 прошел в виде онлайн-конференции.

Страны "Большой двадцатки" выступят "единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса COVID-19", сказано в итоговом заявлении глав государств G20."Страны G20 готовы делать все возможное, чтобы преодолеть пандемию, вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Группой Всемирного банка, ООН и другими международными организациями", – цитирует заявление "Интерфакс".В документе также указывается, что министры финансов и главы центробанков стран G20 разработают план действий по преодолению последствий коронавируса. Министров призвали консолидировать усилия, "чтобы быстро предоставить необходимую международную финансовую помощь".Кроме того, лидеры стран "двадцатки" договорились нарастить производственные мощности, чтобы производить больше доступной медицинской продукции."Мы расширим производственные возможности, чтобы удовлетворить растущую потребность в медицинской продукции и гарантировать, что она будет как можно скорее широко доступна по приемлемой цене", – говорится в заявлении.В этом году саммит G20 прошел в виде онлайн-конференции. Такой формат предложила Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в "двадцатке". В саммите принял участие президент РФ Владимир Путин.