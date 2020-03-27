Бывшая теннисистка, экс-первая ракетка мира Ана Иванович выделила средства на покупку 35 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи сербским больницам в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Бывшая теннисистка, экс-первая ракетка мира Ана Иванович выделила средства на покупку 35 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи сербским больницам в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.Как сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ, всего было закуплено 50 медицинских аппаратов на сумму более 500 тысяч долларов, основой вклад в закупку внесла именно сербка, которая пожертвовала деньги на 35 аппаратов.Ранее стало известно, что бывший капитан "Ромы", экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти внес большой вклад в борьбу с коронавирусом – "Император Рима" приобрел для одной из больниц 15 медицинских аппаратов для мониторинга жизненно важных показателей пациентов, а нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пожертвовал на борьбу с инфекцией один миллион евро.Также внес вклад в борьбу с распространением COVID-19 российский предприниматель, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, который предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS).Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 198 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 489 тысяч человек, из которых 22 тысячи скончались.