Генпрокуратура России выявила новые фейки, распространяемые в социальных сетях, связанные с коронавирусом COVID-19. Ложная информация публиковалась во ВКонтакте, Twitter и Facebook.

Генпрокуратура России выявила новые фейки, распространяемые в социальных сетях, связанные с коронавирусом COVID-19. Ложная информация публиковалась во "ВКонтакте", Twitter и Facebook.В социальной сети "ВКонтакте" на странице группы "Лентач" один из пользователей высказывался в пользу утверждения, что коронавирус якобы используется для уничтожения человечества. Данная информация является недостоверной, она способна создать предпосылки к массовым нарушения общественного порядка и безопасности.В Twitter на странице "Сегодня надо потерпеть" сообщалось о якобы многочисленных жертвах коронавируса в России. Данную информацию подтверждали "эксперты".В Facebook прокуроры выявили публикацию одного из пользователей, который распространял данные о якобы многочисленных фактах заражения коронавирусом в Крыму.В связи с обнаружением недостоверной информации Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор, сообщается на сайте ведомства.Пользователям социальных сетей, мессенджеров следует с осторожностью относится к различным данным из непроверенных источников, связанных с распространением COVID-19. Не стоит верить разнообразным голосовым и текстовым сообщениям, которые записывают "эксперты", знакомые и так далее. Зачастую они являются ложными.Ранее сообщалось о распространении в социальных сетях и мессенджерах документа о якобы введении в Москве комендантского часа. Эта информация не соответствует действительности, в связи с чем Генпрокуратура попросила удалить ее из Twitter.