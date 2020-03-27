У социальной сети Twitter потребовали удалить недостоверную информацию о якобы имеющихся у властей планах ввести в Москве комендантский час из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

У социальной сети Twitter потребовали удалить недостоверную информацию о якобы имеющихся у властей планах ввести в Москве комендантский час из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.Ранее 26 марта соответствующее требование - обеспечить удаление фейковой информации из Twitter - поступило регулятору от Генеральной прокуратуры:"В Роскомнадзор в четверг, 26 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны РФ "О введении в городе Москве комендантского часа", размещенной в социальной сети Twitter. Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации".Накануне Роскомнадзор добился удаления фейков о коронавирусе из социальной сети Facebook. Там была размещена "недостоверная общественно значимая информация" о количестве заболевших COVID-19 россиян. Подобные действия Роскомнадзор предпринимает в соответствии с законом "Об информации", чтобы не допустить распространения под видом достоверной информации сведений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка.В пресс-службе Минобороны подтвердили информагентству, что рассылаемая в некоторых социальных сетях информация о приказе, вводящем в Москве комендантский час - это фальшивка, которую опровергли еще 18 марта.