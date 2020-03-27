Алтай ждет серьезная вторая волна паводка. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр передает ГТРК Алтай. Все дело — в огромных запасах снега, скопившегося в горах Алтайского края.

Алтай ждет серьезная вторая волна паводка. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр передает ГТРК "Алтай". Все дело — в огромных запасах снега, скопившегося в горах Алтайского края.Как выяснили специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, исследовавшие Семинский перевал, сейчас снежные запасы превышают норму вдвое. На высоте более километра зафиксировано выпадение двойного количества осадков — 110 миллиметров. Так что при таянии волна паводка будет чрезвычайно сильной.По словам начальника Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, в прошлом году ситуация была более спокойная. Этой весной зона вероятного подтопления может значительно увеличиться.Между тем, сейчас в самом разгаре первая волна паводка, и прогнозы алтайских специалистов уже сбываются. Температура преодолела отметку 0 градусов, началось активное таяние снега в предгорьях. Ожидается, что вскрытие рек начнется на 2-5 дней раньше, чем обычно. При таких запасах снега уровень алтайских рек вероятно превысит средние многолетние показатели.