Глава Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг прокомментировал решение организации доверить Австралии проведение Кубка мира-2022 по баскетболу среди женщин. На проведение соревнования также претендовала Россия.

Глава Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг прокомментировал решение организации доверить Австралии проведение Кубка мира-2022 по баскетболу среди женщин. На проведение соревнования также претендовала Россия."Центральный совет увидел две отличные презентации от двух сильных национальных баскетбольных федераций, – приводит сова Ньянга пресс-служба FIBA. – Я бы хотел поблагодарить и Россию, и Австралию за их выдающуюся работу. Однако Кубок мира может принять только одна страна и ею стала Австралия".Кубок мира по баскетболу среди женщин пройдет с сентября по октябрь 2022 года в Сиднее. Для Австралии это мировое первенство станет вторым в истории страны, впервые австралийцы приняли это соревнование в 1994 году, тогда победителем турнира стала сборная Бразилии.