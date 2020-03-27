Пандемия коронавируса оказывает беспрецедентное давление на экономику США, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в интервью NBC.

Пандемия коронавируса оказывает беспрецедентное давление на экономику США, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в интервью NBC."Мы вполне можем быть в рецессии, — сказал Пауэлл. — Но я бы указал на разницу между этим и нормальной рецессией. В нашей экономике нет ничего принципиально плохого. Как раз наоборот. Мы начинаем с очень сильной позиции"."Это уникальная ситуация, — сказал глава ФРС в ответ на вопрос, может ли экономика выдержать месячный карантин. — Я думаю, люди должны понимать, что это не типичный спад. Людей просят закрыть свой бизнес, остаться дома и не заниматься определенной экономической деятельностью... В определенный момент мы возьмем вирус под контроль, и доверие вернется".Что касается надежды президента США Дональда Трампа снять связанные с коронавирусом ограничения к Пасхе, Пауэлл отметил: "Мы здесь не эксперты по пандемиям. Мы не можем принять это решение. Мы склонны прислушиваться к мнению экспертов".Американский центробанк принял ряд чрезвычайных мер, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии. Регулятор дважды снизил процентные ставки в этом месяце, доведя их почти до нуля. Федрезерв также объявил, что он будет покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.Кроме того, Сенат США одобрил законопроект о беспрецедентных мерах поддержки экономики на $2 триллиона.