Меры призваны обеспечить безопасность граждан в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В подразделениях Госавтоинспекции региона будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС будет минимизировано. Участникам дорожного движения без необходимости будет рекомендовано находиться в своих автомобиляхВ случае, если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема.