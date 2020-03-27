ГУ МВД России по г. Москве предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции...

ГУ МВД России по г. Москве предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг, в том числе по линии информационно-справочной работы, а именно: предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости, проставления апостиля на официальные документы, подлежащие вывозу за пределы территории Российской Федерации, выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий и выдаче архивных справок.В связи с этим личный прием граждан по адресам: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6а и г. Москва, ул. Автомоторная, д.3, корп.1, стр.3 будет осуществляться по предварительной записи и только на услуги, которые невозможно получить в электронном виде.Также рекомендуем подавать заявления на предоставление государственной услуги и получения справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде через портал «gosuslugi.ru».График работы объектов предоставления государственных услуг по линии информационно-справочной работы:- по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и проставлению апостиля (ул. Велозаводская, д.6а) – понедельник, среда – с 14 до 19 часов, суббота – с 9 до 14 часов;- по выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий и выдаче архивных справок (ул. Автомоторная, д.3, корп.1, стр.3) – понедельник – с 10 до 12 часов, среда – с 14 до16 часов.Записаться на прием можно на портале «gosuslugi.ru».ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве