На фоне санкций Иран сосредоточил свое внимание на нефтяном секторе, точнее, на увеличении мощностей месторождений в Западном Каруне и на огромных месторождениях, которые он делит с Ираком. Эта стратегия позволяет получать доход даже в условиях низких цен на нефть, себестоимость добычи составляет $1-2 за баррель, так же как в Саудовской Аравии, и компенсировать любые потери в поставках, вызванные ценовой войной.

На фоне санкций Иран сосредоточил свое внимание на нефтяном секторе, точнее, на увеличении мощностей месторождений в Западном Каруне и на огромных месторождениях, которые он делит с Ираком. Эта стратегия позволяет получать доход даже в условиях низких цен на нефть, себестоимость добычи составляет $1-2 за баррель, так же как в Саудовской Аравии, и компенсировать любые потери в поставках, вызванные ценовой войной.По словам высокопоставленного источника в нефтяном секторе, сотрудничающего с Министерством нефти Ирана, Тегеран ожидает, что Саудовская Аравия в ближайшие недели будет стремиться к фантастическому уровню поставок ключевым потенциальным покупателям, особенно на Востоке. Эта точка зрения кажется вполне разумной, учитывая, что на прошлой неделе Saudi Aramco отклонила 3 заявки азиатских нефтеперерабатывающих компаний на поставки дополнительных объемов нефти в апреле. Разработка месторождений Западного Каруна подразумевает не только разведку и разработку крупнейших известных месторождений в богатом нефтью регионе — Северном и Южном Азадегане, Северном и Южном Яране и Ядаваране, но и менее значительные месторождений.Разработка последнего сегмента нефтяных ресурсов необходима для достижения цели, заявленной министром нефти Ирана Биджаном Зангане: месторождения Западного Каруна должны приносить не менее 1 миллиона баррелей нефти в день, когда будет восстановлен доступ к инвестициям и технологиям. Сейчас регион производит треть от этого объема. Тем не менее даже в этот момент увеличение на каждый баррель воспринимается как рост на 1%, когда расширяется объем добычи Западного Каруна, извлекаемые запасы увеличиваются на 670 миллиона баррелей. При средней цене Brent $30 за баррель это дает дополнительные доходы Ирану в $20 миллиардов.Месторождение Darquin в 45 км к северу от города Хоррамшахр и в 100 км к югу от богатого нефтью города Ахваз в провинции Хузестан при предполагаемом минимальном объеме в 5 миллиардов баррелей, из которых 1,3 миллиарда баррелей считаются извлекаемыми, было изначально разработано итальянской компанией ENI совместно с местным партнером Naftiran Intertrade. Добыча легкой нефти началась в 2005 году на Darquin-1. Разработка Darquain-2 стартовала в начале 2011 года.Сейчас Иран готовит почву для заключительных переговоров с китайскими и российскими разработчиками, чтобы они играли центральную роль в этой области, как только мировой нефтяной рынок придет в равновесие. До повторного введения санкций США в мае 2018 года контракт на разработку месторождения был одним из "стратегических" энергетических соглашений на $30 миллиардов, согласованных Ираном с Россией во время визита президента Владимира Путина в Тегеран в ноябре 2017 года. Предполагалось, что он привлечет государственных российских тяжеловесов — "Роснефть" и "Газпром", сообщает иранский источник."В переговорах наметится прогресс, когда будут полностью учтены последствия пандемии коронавируса независимо от восстановления спроса в Китае, которое возможно во второй половине этого квартала. Кроме того, если ценовая война продлится, Иран не станет заключать долгосрочные сделки сразу после этого, поскольку средние ценовые ориентиры в контрактах будут низкими", — добавил он.Тем не менее при подготовке к новому контракту, который будет предложен любому иностранному разработчику Darquain, это будет не непопулярный контакт с обратным выкупом, а новая модель иранского нефтяного контракта (IPC).Целью следующего этапа — разработки Darquian-3 — будет получение добычи до 200 тысяч баррелей в сутки за 15 лет после начала действия нового контракта. По оценкам министерства нефти, это потребует дополнительного финансирования на $1,5 миллиарда."До того как общественность в Иране обратила внимание на то, что Китай намеревается захватить нефтегазовый сектор, министерство нефти и Китай договорились, чтобы была возможность на льготных условиях отобрать долю Total в Южном Парсе Этап 11, Китай должен гарантировать, что добыча с месторождений Западного Каруна за 2 года вырастет до 500 тысяч баррелей в день. Может так получиться, что вернется ENI. Но, скорее всего, российские фирмы продолжат работать в качестве подрядчиков, чтобы избежать санкций США против Ирана. Таким образом, они окажутся в выгодном положении, что позволит им контролировать развитие, когда рынок нефти вернется к равновесию", — отметил иранский источник.Третья фаза разработки Darquian будет включать в себя не только разработку более сложных участков Fahlyan, но и разработку резервуаров Ilam и Sarvak. Это становится понятно из результатов предыдущих исследований ENI. Закачка воды и газа будет проводиться по всему месторождению. Согласно иранским источникам уже в стадии реализации 31 нефтяная скважина, 6 газовых скважин, объекты по переработке нефти, включая трубопроводы, перерабатывающие установки, газовые компрессоры, инфраструктура, включая резервуары для хранения нефти и дороги. Как отметил на прошлой неделе Джахангир Пурханг, главный исполнительный директор нефтегазодобывающей компании AOGPC, на основании этих достижений производительность Darquain выросла на 20 тысяч баррелей в день за последний год.У Ирана и Ирака есть ряд крупных нефтяных месторождений, в которых содержится 14 миллиардов баррелей извлекаемой нефти. В течение длительного времени Иран играл с Ираном в догонялки из-за использования ресурсов этих площадок, учитывая предыдущий период долгосрочных санкций, особенно когда они были ужесточены в 2011/12 году. Однако теперь, когда Ирак находится в политическом и экономическом хаосе, не говоря уже о его непростых отношениях с США, Тегеран считает, что настало время проводить более агрессивное бурение.Таким образом, при разработке месторождения Арванд будет использоваться не контракт с обратным выкупом, а модель IPC. Расположенное в провинции Хузестан, в 50 км к югу от Абадана, месторождение содержит около 1 миллиарда баррелей нефти, коэффициент извлечения составляет 15%. По оценкам министерства нефти, на его территории находится не менее 14 миллиардов кубометров газа и 55 миллионов баррелей газового конденсата. Обнаруженное в 2008 году, оно содержит легкую нефть. Из-за предполагаемой простоты добычи и относительного небольшого масштаба необходимы инвестиции всего в $135 миллионов, чтобы добиться стабильной ежедневной производительности около 20 тысяч баррелей в сутки. Хотя показатели могут быть увеличены за счет улучшенных методов добычи нефти."Министерство нефтяной промышленности считает это месторождение идеальным фактором, благодаря которому крупный иностранный игрок из Китая или России мог бы вернуться к контракту на разведку и разработку, который выгоден сам по себе, но который также позволит оценить реакцию США и иранского народа", — заключил источник в Иране.