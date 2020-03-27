Новое поколение внедорожника от Cadillac уже рассекречено, но пока не добралось до дилерских центров даже в Америке. Тем не менее, тюнеры уже взялись за дело: ателье Lexani Motorcars анонсировало проект для тех, кому нужно больше и больше.

Новое поколение внедорожника от Cadillac уже рассекречено, но пока не добралось до дилерских центров даже в Америке. Тем не менее, тюнеры уже взялись за дело: ателье Lexani Motorcars анонсировало проект для тех, кому нужно больше и больше.Строго говоря, у "Эскалейда" и в этом поколении сохранится заводская удлиненная модификация: она традиционно будет именоваться ESV, а размеры ее колесной базы превысят 3,4 м. Тем не менее, проект Mobile Office от Lexani грозит оказаться еще более гигантским.Эскизы лимузина опубликованы тюнерами в соцсетях. Судя по ним, удлинять внедорожник Lexani собирается за счет внушительной вставки, которую врежут в кузов между передними и задними дверями. Интерьер же "Эскалейда" поделят на две части - водительскую кабину и пассажирскую капсулу, которая обещает стать апофеозом роскоши.Все доступное пространство займут лишь четыре индивидуальных кресла с обилием регулировок, отделанные стеганой кожей. Устанавливать их планируется лицом друг к другу, а между креслами появятся консоли с сенсорными пультами управления и откидными столиками. Упоминаются также 36 акустических динамиков и множество мониторов общей диагональю 38 дюймов.У Cadillac Escalade изменится и форма крыши - ее частично приподнимут для увеличения пространства салона, а изнутри снабдят атмосферной подсветкой и светодиодным "звездным небом". Впрочем, в Lexani уже уточнили, что представленные эскизы - это лишь один из многих вариантов формы и отделки Mobile Office, а все нюансы будут обязательно согласованы с заказчиком. Выложить тому придется, по слухам, от 250 до 450 тысяч долларов.