Такие рекомендации они получили из правительства РФ

Владельцы кафе, ресторанов и других заведений общественного питания Владимирской области могут временно закрыть свои заведения и перейти на службу доставки в течение следующей недели. Такие рекомендации они получили от департамента развития предпринимательства Владимирской области.Подобные рекомендации от правительства получили владельцы всех сетей общепита в стране. Большинство уже перешли на дистанционную работу.Напомним, что во Владимирской области уже закрылись больницы, врачи теперь будут выезжать исключительно на дом. Также ограничительные меры коснулись кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других заведений из сферы развлечений. С сегодняшнего дня в регионе перестанут работать ночные клубы и кальянные, а также фудкорты в торговых центрах.