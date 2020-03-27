После того, как игроку повезло и он выиграл хорошую сумму денег, логично возникает вопрос: «А как правильно вывести полученные монеты?».

Вывод средств с казино Вулкан Удачи

Для перевода онлайн-кэша в реальные деньги есть много способов, но стоит разобраться во всем, чтобы не потерять ни одной честно заработанной копейки. Много популярных и проверенных способов для выводов средств на сайте https://vulkan-udachicasino.com/ действительно работают.

Надежные методы

Каким способом осуществляется пополнение и снятие денег? Множество методов для ввода есть на сайте Вулкан Удачи, и все из них безопасные:



разнообразные платежные системы;



банковские карты (Visa, MasterCard, Visa Gold);



точки терминалов с молниеносным пополнением;



получение сообщения на телефон, его пополнение;



банковские переводы и транзакции.



Вывод средств с интернет-счета в казино можно произвести при помощи:



LiqPay;



Moneta.ru;



Яндекс.Деньги;



WebMoney;



QIWI;



платежные карты, привязанные к банку;



чеки, переводы.



В таком быстротечном изменении платежных систем и всемирной паутины, с каждым месяцем появляются новые методы.

Платежная система онлайн

Для осуществления перевода своего выигрыша на электронные кошельки на сайте Вулкан Удачи нужно справиться с несколькими пунктами:



открыть личный кабинет;



перейти в разделы «Чеки», «Кассы»;



определиться с нужным сервисом;



ввести цифры своего электронного кошелька;



подтвердить данную процедуру;



спокойно ждать вести о поступлении.



Все это довольно легко делается, а удобный интерфейс и техническая поддержка всегда помогут при любых трудностях.

Вывод на WebMoney

Бывает так, что транзакция может идти несколько дней. Это нормально, не стоит нервничать, а лучше запастись терпением, ведь свою награду вы в любом случае получите.

В такой системе, как WebMoney, каждому пользователю присваивается «Свой личный диплом» платформы. Для следующих операций нужно будет осуществить по крайней мере один платеж для накопления своего депозита.

Минимальный счет для вывода составляет пять долларов, а максимум снять за один раз можно будет тысячу долларов.

Новый кошелек Skrill

Если ваш выбор остановится на таком методе, то обязательно нужно зарегистрироваться на самом сайте Skrill. Далее следует верификация, для нее нужно предоставить: копию удостоверительного документа (паспорт, права, заграничный паспорт), скан банковских реквизитов (карта, лицевой счет).

Разительные особенности

В постоянном прогрессе действия на Вулкане Удачи становятся все быстрее и качественнее. Своя карта, онлайн-кошелек или приложение для работы с деньгами — все это есть в свободном доступе, выбор только за вами.

Важными деталями при выводе являются такие факторы:



заявка рассматривается около суток, если к геймеру и его странице нет никаких вопросов;



все работает там же, где делался первый депозит;



при крупных деньгах, начиная от 300$, потребуется идентификация персоны: это может быть сессия видеосвязи, а можно предоставить документы для удостоверения личности;



при заявках на вашем лицевом счету не должно быть ни одного не отыгранного бонуса.



Такие простые и понятные требования помогут сэкономить личное время как пользователя, так и администрации клуба.