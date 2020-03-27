Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение Международной федерации баскетбол (FIBA) доверить Австралии проведение Кубка мира-2022 среди женских команд.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение Международной федерации баскетбол (FIBA) доверить Австралии проведение Кубка мира-2022 среди женских команд."Были равные условия и заявки, – приводит слова Кириленко ТАСС. – Несколько моментов, которые заявку Австралии усиливали. Первый и, на мой взгляд, главный – три последних чемпионата мира были в Европе. Конечно, другой континент лучше для охвата баскетбола", – подытожил глава РФБ.Кубок мира по баскетболу среди женщин пройдет с сентября по октябрь 2022 года в Сиднее. Для Австралии это мировое первенство станет вторым в истории страны, впервые австралийцы приняли это соревнование в 1994 году, тогда победителем турнира стала сборная Бразилии.