Американская популярная певица Бритни Спирс заявила, что пробежала дистанцию в сто метров менее чем за шесть секунд. Рекорд мира в беге на 100 метров принадлежит ямайскому спринтеру Усэйну Болту – 9,58 секунды."Впервые выбежала из шести секунд! Ключ в том, чтобы преодолеть свой страх перед забегом, – написала Спирс в Instagram. – Обычно я бегу за шесть или семь, а в первый раз вообще пробежала за девять. Но теперь я сделала это!", – подытожила певица, которая еще в феврале сломала ногу.Britney Spears claiming to have broken the 100m world record by nearly four seconds is my favourite self-isolation content of the week so far pic.twitter.com/RYPbBNKme5— Andy Ha (@AndyHa_) March 26, 2020Стоит отметить, что мировой рекорд на стометровке среди женщин держится уже более 30 лет. Американка Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988 году пробежала дистанцию за 10,49 секунды.Скорее всего, звезда ошиблась с цифрами. Пользователи Instagram с иронией отнеслись к словам певицы и принялись шутить в комментариях.Самый популярный комментарий связан с ее именем: "СПРИНТни Спирс", – написал rotonello. "Королева мировых рекордов", – прокомментировал достижение американки пользователь s.korsunsky.Спустя пару часов Бритни удалила пост из социальных сетей, но Интернет уже было не остановить. Twitter заполонили все возможные коллажи, гифки и видео на эту тему.Britney Spears in her backyard pic.twitter.com/9ozWz1RsI5