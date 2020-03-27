Коронавирус стремительно распространяется по планете, заставляя паниковать всех, особенно будущих родителей. Женщины, находящиеся в положении, очень обеспокоены тем, как вспышка болезни повлияет на течение беременности, роды и здоровье новорожденного. Дни.ру задали эти вопросы педиатру, медицинскому эксперту, ведущей программы ДНК на НТВ Юлии Сиверцовой.

Коронавирус стремительно распространяется по планете, заставляя паниковать всех, особенно будущих родителей. Женщины, находящиеся в положении, очень обеспокоены тем, как вспышка болезни повлияет на течение беременности, роды и здоровье новорожденного. "Дни.ру" задали эти вопросы педиатру, медицинскому эксперту, ведущей программы ДНК на НТВ Юлии Сиверцовой.Насколько опасен обычныйсезонный грипп и новый коронавирус для беременных?Вообщебеременные относятся к группе высокого риска заболевания гриппом. Опасны и еготяжелые осложнения – воспаление легких, отторжение плаценты. Давно доказано:если беременная женщина в первом триместре переносит тяжелую форму гриппа, тоесть высокий риск врожденных дефектов плода.Каких-либоданных о негативном влиянии коронавируса на течение беременности пока нет. Попоследним отчетам вирусологов, беременные женщины подвержены заражению COVID-19не более, чем другие группынаселения. Еще раз хочу отметить – в отличие от простого сезонного гриппа,который представляет повышенную опасность.Какподчеркивают ученые из Китая, которые наблюдали нескольких беременных женщин, COVID-19не проникает черезплацентарный барьер и не воздействует на плод. Но в третьем триместре, когда уженщин мы наблюдаем высокое стояние плода, поджатие легких, есть дополнительныйриск развития пневмонии, которая и может вызвать тяжелую дыхательнуюнедостаточность, осложнения, ранние роды или интоксикацию. Так что в этот периодтакже нужно быть очень внимательными к самочувствию.настоящий момент у специалистов есть одна важная рекомендация – отложитьпланируемую беременность на более поздний срок.А есть ли какая-тостатистика по коронавирусу у беременных?Да,и она вполне обнадеживает. За время протекания эпидемии по всему миру не обнаруженони одного случая смерти беременной женщины, ни одного случая серьезногоосложнения при заболевании коронавирусом. Более того, на Украине зафиксированслучай, когда больная корнавирусом родила здорового ребенка, у которого не отмечаетсяникаких симптомов этой болезни.Многие женщины оплачиваютконтракты на роды заранее, идут к конкретному врачу. А где будут рожать те, укого подозрение на коронавирус?Вероятнеевсего, что роженицы, зараженные коронавирусом, будут рожать в специальныхродильных домах, в которых есть инфекционное отделение. В таких медучрежденияхженщину определяют в индивидуальный бокс, где ей помогут родить и будутнаблюдать в дальнейшем.Что делать, если естьподозрение на корнавирус, или будущая мама контактировала с человеком, у когоподтвердилась болезнь?Еслиесть хотя бы подозрения на коронавирус, или анализ на COVID-19 оказался положительным, первое что нужносделать – сообщить об этом своему врачу. Если дата родов близко, он приметрешение как и где будет рожать инфицированная, назначит лечение.Вы сказали, что опасными являются первый и третий триместр. То есть в середине беременностиможно вообще не волноваться?Начнемс того, что беременным лучше вообще не волноваться. Главное – полностьюдоверять врачам и находиться под наблюдением, соблюдать условия карантина игигиены. Коронавирус, далеко не самая страшная болезнь для будущей мамы иребенка. Как раз банальный грипп, к которому мы все так легко относимся, даетзначительно большее количество осложнений. Организм беременной женщины защищаетмалыша благодаря плацентарному барьеру, который не пропускает коронавирус, иэто доказано китайскими врачами.Можете дать какие-торекомендации как беременным укрепить свой иммунитет? Какие-то витамины?не приветствую лекарственную терапию и не рекомендую при беременности медицинскиепрепараты. Тут я сторонница тех методов, которые всем давно известны. Нужнобольше находиться на свежем воздухе, двигаться, получать от этого удовольствие,радоваться жизни, чаще проветривать комнату. Следите за состоянием зубов (онидолжны быть просанированы), чтобы исключить наличие лишних бактерий во рту.Почаще делайте влажную уборку, мыслите позитивно, радуйтесь – тогда иммунитетбудет налаживаться сам собой.Какие лекарства для лечениягриппа должны быть в аптечке беременной, а какие пить ни в коем случае нельзя?Тутя отвечу однозначно – только те, которые рекомендовал врач. Никакие другиелекарства беременная употреблять не должна. Заниматься самолечением ни в коемслучае нельзя. Думать о том, что этот препарат вы пили всю жизнь принедомогании, значит можно выпить и сейчас – опасно. Привычная таблетка можетвызвать тяжелые осложнения, вплоть до выкидыша.Ник воем случае нельзя применять лекарства, которые пила подружка, соседка, мама.То что подходит одному, для другого может быть опасно. Забудьте об аптечныхбезрецептурных препаратах, которые снимают симптомы простуды и гриппа. Это жекасается антибиотиков, которые способны вызывать тяжелейшие осложнения в периодвнутриутробного развития. Любое лечение – только под контролем своего врача!Как обезопаситьноворожденного ребенка во время эпидемии коронавируса?Вообще,согласно исследованиям, дети не имеют в организме того белка, который переноситCOVID-19 в тканьлегких. Но вирус мало изучен. Поэтому нужно просто максимально ограничитьконтакты с людьми, посещение общественных мест. Если в квартире есть пожилыеродственники, необходимо на время изолировать от ребенка.