Президент России Владимир Путин принимает участие в первом в истории виртуальном саммите G20. Для работы главе государства понадобились красная папка, большой экран и синхронный переводчик.

Президент России Владимир Путин принимает участие в первом в истории виртуальном саммите G20. Для работы главе государства понадобились красная папка, большой экран и синхронный переводчик.Путин участвует в саммите "Большой двадцатки" по конференц-видеосвязи из своего кабинета, который располагается в подмосковной резиденции Ново-Огарева. Стоит отметить, что сама встреча проходит в закрытом режиме для прессы. Телеканал "Россия 24" показал в эфире, как глава государства зашел в кабинет и начал готовиться к началу саммита.Президент может видеть коллег в режиме реального времени через большой экран. Для работы российский лидер принес с собой объемную красную папку. Перед встречей Путин просмотрел принесенные бумаги. На его рабочем столе можно увидеть простой набор канцелярских принадлежностей, чашку чая, а также устройство для синхронного перевода с наушником.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что саммит "Большой двадцатки" будет посвящен угрозе распространения коронавируса COVID-19, а также его влиянию на мировую экономику и все страны.