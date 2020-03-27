Ходят слухи, что в аэропорту Шереметьево были замечены чемоданы, наполненные золотом. В такое сложное время кто-то его не просто вывозит из России, а еще и теряет прямо посреди оживленного аэропорта. Так что же случилось в Шереметьеве?

Ходят слухи, что в аэропорту Шереметьево были замечены чемоданы, наполненные золотом. В такое сложное время кто-то его не просто вывозит из России, а еще и теряет прямо посреди оживленного аэропорта. Так что же случилось в Шереметьеве?Самое время вспомнить классику и немного ее перефразировать: "Тащите, Шура, тащите, они золотые". Примерно с такими словами грузчики аэропорта могли переносить ценный груз. То, что он очень ценный, подтверждают и документы.40 пластиковых кейсов с золотыми слитками. Общий вес поклажи — чуть больше тонны. Место назначение — Лондон. И фотографии. Если верить цифрам, на асфальт неловкие грузчики уронили почти 58 миллионов рублей."Подтверждаем факт обнаружения двух золотых слитков сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта на внутренней дороге на территории аэропорта. Данный груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование", — сообщают правоохранители.Золотые слитки на асфальте сразу же взбудоражили публику. Тут и про коронавирус COVID-19 вспомнили. Но версия о том, что из России вывозят ценности, не больше чем фантазии разгоряченных умов. Великобритания просто закупает золото. В 2019 году в таких же пластиковых контейнерах на туманный Альбион отгрузили 9 тысяч таких слитков — это 113 миллионов тонн металла."Сейчас им нужны деньги и обеспечение. Денег нет. Деньги нужно занимать у Америки. А что будет являться обеспечением займов? Это золото! А у кого скупать золото? Американцы им не дадут столько. Европейцам не до этого, китайцам — тем более. Остаемся мы", — комментирует ситуацию экономист Андрей Плотников.Эти золотые слитки весят по 12,5 килограмма каждый. Такими кирпичиками торгуют банки и государства. Те, что потеряли в Шереметьево, отлиты на Красноярском заводе цветных металлов. В новости это стратегическое предприятие попадает нечасто. Последний раз завод засветился в списке ОНФ как государственное предприятие с самыми дорогими автомобилями."Золотые слитки в адрес банков действительно перевозятся самолетами. Это действительно транспортная компания. Грузы при этом застрахованы. То, что мы с вами видим, — это стандартные слитки. Физические лица их не покупают. Их покупают банки — Центральный банк Российской Федерации и так далее", — объясняет начальник отдела операция с драгоценными металлами "Ланта-Банка" Ирина Лозовая.Банкиры утверждают, во время транспортировки роняют даже такой ценный груз. Чего уж там говорить о чемоданах. Удивляет и то, что все это произошло не во время пиковых нагрузок, а в тот момент, когда аэропорты не загружены и пассажиров минимум. Эксперт по безопасности добавляет — просто так золотые слитки на асфальт не падают."Во-первых, стоит отметить, что на сегодняшний день это не единичный случай, когда происходят такие неоднозначные ситуации. Тем более, часто происходят хищения имущества. Во-вторых, часто грузчики бывают в сговоре", — отмечает эксперт по безопасности главный аналитик Московского антикоррупционного комитета Станислав Веселов.Груз нашли и вернули владельцу. По некоторой информации, его и не теряли вовсе, а уронили рядом с представителями завода. По расчетам, золото уже должно быть в Лондоне. Но, как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался.