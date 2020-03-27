Пакет мер на $2 триллиона, принятый американским сенатом ранее, приведет к сокращению компенсаций наиболее высокооплачиваемых руководителей в компаниях США, если они примут финансовую помощь со стороны федерального правительства, пишет CNBC.

Пакет мер на $2 триллиона, принятый американским сенатом ранее, приведет к сокращению компенсаций наиболее высокооплачиваемых руководителей в компаниях США, если они примут финансовую помощь со стороны федерального правительства, пишет CNBC.Законодательство не позволит должностным лицам компании, заработавшим в прошлом году более $425 тысяч, получать повышение в течение по крайней мере одного года после погашения кредита.Те, чья зарплата превысила $3 миллионов, столкнутся с сокращением заработной платы, хотя они все равно будут получать миллионы.Средняя сумма вознаграждения генерального директора компании из индекса S&P 500 в 2018 году составила $14,5 миллиона согласно информации AFL-CIO Executive Paywatch."Это (введение новых мер поддержки) потребует сокращения вознаграждения для руководителей высшего звена, которые берут кредиты", — сообщил Грег Гроган, партнер в компании Simpson Thacher & Bartlett, которая специализируется на вознаграждении руководителей.Законопроект, являющийся крупнейшим стимулом, принятым конгрессом в настоящее время, предоставляет сотни миллиардов долларов в виде займов и грантов отраслям, сильно пострадавшим от финансовой паники, вызванной вспышкой коронавируса в мире.Он также предусматривает прямые денежные выплаты в размере до $1200 физическим лицам в США и $2400 для пар, при этом платежи должны поступить примерно через три недели.Меры по оказанию помощи стали результатом усилий по сдерживанию разворачивающегося кризиса в области общественного здравоохранения с помощью социального дистанцирования, который привел к обвалу рынков и почти остановил рост американской экономики.