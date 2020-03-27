Министерство транспорта РФ поблагодарило руководство Чеченской республики и лично Рамзана Кадырова за помощь в решении вопроса с вывозом россиян из Объединённых Арабских Эмиратов. Более тысячи наших туристов застряли там из-за ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19.

Министерство транспорта РФ поблагодарило руководство Чеченской республики и лично Рамзана Кадырова за помощь в решении вопроса с вывозом россиян из Объединённых Арабских Эмиратов. Более тысячи наших туристов застряли там из-за ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19.Российские авиакомпании не могли вывезти их из аэропорта Дубая, потому что местные авиационные власти не давали разрешения на рейсы. В итоге оно все же было получено. Россияне вернутся на родину.Важную роль сыграла помощь властей Чеченской республики в переговорах, сообщает телеканал "Россия 24".