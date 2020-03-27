Житель Мексики во время пребывания на карантине настолько сильно захотел чипсы, что обратился за помощью к своему домашнему питомцу породы чихуахуа.

Житель Мексики во время пребывания на карантине настолько сильно захотел чипсы, что обратился за помощью к своему домашнему питомцу породы чихуахуа.Антонио Муньос прикрепил деньги и записку к ошейнику собаки. Текст сообщения гласил: "Здравствуйте, дорогой лавочник. Пожалуйста, продайте моей собаке немного Cheetos оранжевого цвета, а не красного — они слишком острые". Кроме того, владелец чихуахуа предупредил продавца, что, если тот будет обижать собаку, животное его укусит.Муньос отметил, что его питомец был немного боязливым, выполняя задание. При этом собака вскоре действительно принесла владельцу упаковку кукурузных чипсов, которая была чуть ли не больше ее самой, сообщает Daily Mirror.На какие ухищрения только не идут люди, чтобы скрасить свой досуг во время карантина. Ранее сообщалось, что житель Испании предлагал желающим в аренду своих собак. Люди, воспользовавшись выгулом животного, могли совершать прогулки. Для хитреца такой бизнес закончился не совсем хорошо — ему грозит большой штраф.