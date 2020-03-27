Житель Руанды нарушил режим карантина, введенный из-за коронавируса COVID-19. За эту ошибку ему пришлось поплатиться жизнью.

Житель Руанды нарушил режим карантина, введенный из-за коронавируса COVID-19. За эту ошибку ему пришлось поплатиться жизнью.Как сообщает New York Post, мужчина решил отправиться на рыбалку. Он оказался одним из немногих, кто нарушил карантин.Во время рыбалки на реке Ньябаронго на жителя Руанды напал крокодил, который убил его и съел.Руанда — страна в Восточной Африке. Численность населения государства составляет 12,21 миллиона человек. На настоящий момент в стране подтверждено сорок случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов не зафиксировано.