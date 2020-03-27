На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, стало известно об еще одной заболевшей россиянке.

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, стало известно об еще одной заболевшей россиянке.Умершему мужчине было 45 лет. Он находился в больнице в критически-стабильном состоянии на искусственной вентиляции легких. Кроме того, страдал сахарным диабетом. Смерть пациента зафиксирована утром 26 марта.О новой заболевшей на Кубе известно, что это женщина 48 лет, которая контактировала с умершим мужчиной. В настоящее время заразившаяся находится в изоляции. Ее состояние является удовлетворительным, сообщает РИА Новости.На данный момент на Кубе больны коронавирусом 67 человек.