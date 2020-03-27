Во время утренней программы Полный контакт на радио Вести ФМ ведущий Владимир Соловьев, который вел эфир удаленно, во время видеотрансляции показал радиозрителям комплекс упражнений и даже пустился в пляс.

Утром 26 марта, в условиях действия мер по предотвращению распространения коронавируса, многие ведущие ВГТРК вышли в эфир из дома.Телеканал "Россия 24" даже временно изменил логотип на "Сидим дома 24".Дистанционным был и утренний эфир программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ".В то время как ведущая программы Анна Шафран находилась в студии радиостанции, Владимир Соловьев общался с ней и со слушателями из студии "Соловьёв LIVE".С учетом того, что сейчас многие люди находятся дома – сидят на карантине или работают на удаленке, особо актуальным стало поддержание физической формы.Поскольку трансляция велась в том числе и по интернету – на YouTube – ведущие пообещали в перерывах показать свои комплексы упражнений.Владимир Соловьев сдержал данное слово.Причем, он не только сделал перед видеокамерой гимнастику, но под конец даже пустился в пляс, так что некоторые комментаторы с иронией просили ведущего: "Чуть помедленнее, Рудольфыч!"