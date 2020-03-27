В условиях эпидемии коронавируса в России людей интересуют способы защиты от страшного недуга. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о правильном питании в период пандемии.

В условиях эпидемии коронавируса в России людей интересуют способы защиты от страшного недуга. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о правильном питании в период пандемии.Эксперт составила список полезных продуктов для повышения иммунитета. На первом месте в рейтинге цитрусовые, которые содержат витамин С.Известно, что витамин С является не только антиоксидантом, но и участвует в уничтожении вирусов, сообщает . Кроме того, цитрусовые повышают иммунитет, улучшают работу надпочечников и помогают синтезировать коллаген.На втором месте в списке полезных продуктов в период эпидемии чеснок. Онубивает или подавляет рост и развитие всевозможных бактерий и других простейших.26 Мар 2020 в 8:06 PDTТройку рейтинга замкнула квашеная капуста. Марият Мухина напомнила, что этот овощ в подобной обработке содержит пребиотики и огромное количество витамина А и C. Еще лучше добавить к квашеной капусте клюкву. В этом случае блюдо будет обладать еще и дезинфицирующим фактором.На четвертом месте в списке продуктов оказались брокколи. Пятерку же рейтинга замыкают все кисломолочные продукты без содержания сахара. Они вытесняют патогенную флору и повышают иммунную защиту организма.Как писали "Дни.ру", из-за введен ряд экстренных мер. С 27 марта наша страна временно отменяет авиасообщение с другими странами. Кроме того, неделя с 30 марта по 5 апреля по поручению главы государства из-за коронавируса в России объявлена нерабочей.