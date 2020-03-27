24 врача уже умерли в Италии из-за коронавируса COVID-19. Их не смогли спасти. Все, что происходит сейчас здесь — это очень страшно, - рассказала в прямом эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая уже двадцать два года работает в итальянском городе Римини.

"24 врача уже умерли в Италии из-за коронавируса COVID-19. Их не смогли спасти. Все, что происходит сейчас здесь — это очень страшно", — рассказала в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая уже двадцать два года работает в итальянском городе Римини."Из Бергамо военные машины везут к нам гробы с умершими, потому в радиусе 300 километров от этого города не успевают хоронить и кремировать. Родственники не могут проститься со своими близкими".По словам Ирины Шлычковой, такое сильное распространение коронавирус получил в Италии потому, что даже местные врачи не имеют представления, что такое эпидемиология."Я училась в СССР, у нас был отдельный предмет — эпидемиология. В России есть врачи-эпидемиологи. В Италии нет такого специального направления, поэтому начальный момент эпидемии был упущен".Ирина Шлычкова рассказала, как коронавирус попал в Италию и дальше пошел по Европе:"В январе в Милане началась неделя моды и распродажи. Кто туда приехал? Русские и китайцы. Вот первый источник. 19 февраля был футбольный матч, куда приехали болельщики из Бергамо. Вернувшись домой, они привезли инфекцию. 10 марта был ответный матч в Валенсии. Теперь эпидемия и в Испании. Это законы эпидемиологии".Наша соотечественница, которая оказалась в самом центре борьбы с коронавирусом в Италии, призвала всех граждан России выполнять требования карантина."Я хочу призвать всех россиян — сидите дома. Поймите, что это не каникулы — это война. Если вы выйдете на улицу, то вирус поразит вас, как пуля, как осколок. Не приближайтесь друг к другу на расстояние меньше одного метра".