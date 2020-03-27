В Италии и в других странах Европы сейчас говорят о неготовности к столь масштабному распространению коронавируса COVID-19. В Испании за сутки погибли 650 человек. Число скончавшихся там превысило четыре тысячи - это больше, чем в Китае. В США заболевших уже 70 тысяч, почти как на Апеннинах. Эпицентром инфекции стал штат Нью-Йорк. Как борются с инфекцией по обе стороны океана?

В Италии и в других странах Европы сейчас говорят о неготовности к столь масштабному распространению коронавируса COVID-19. В Испании за сутки погибли 650 человек. Число скончавшихся там превысило четыре тысячи — это больше, чем в Китае. В США заболевших уже 70 тысяч, почти как на Апеннинах. Эпицентром инфекции стал штат Нью-Йорк. Как борются с инфекцией по обе стороны океана?Автор: Валентин БогдановДвести погибших от коронавируса — в США за сутки установлен новый страшный антирекрод. Центр кризиса — Нью-Йорк, а главный очаг — больница "Элмхерст" в районе Куинс. Тринадцать пациентов скончались тут за 24 часа.Доктор Колин Смит. сделала шокирующую видеозапись во время дежурства — у нее больше не было сил молчать."Нам пришлось складывать тела умерших пациентов в прицеп с холодильной камерой. Мы боремся сейчас за то, чтобы нам выделили еще хотя бы несколько аппаратов искусственной вентиляции легких", — рассказала врач.Задыхаясь, люди умирали прямо в коридорах. Тяжело врачам и медсестрам — говорить отваживаются не все."Больница определенно перегружена. Происходит какой-то сумбур, люди взволнованы. Мы тоже, ведь нам надо возвращаться домой после смен", — поделилась операционная медсестра госпиталя "Элмхерст" Джулиа Сиалохо.В дефиците маски. В госпитале "Маунт-Синай" вместо специальных костюмов медсестры облачаются в мешки для мусора.Власти Нью-Йорка тем временем запросили у федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США 85 рефрижераторных прицепов для похоронных нужд. У больницы "Бельвю" на Манхэттене такие уже стоят. В обычные дни нью-йоркские морги могут принять до восьмисот тел. Мобильные позволят до трех с половиной тысяч.Автор: Александр ХабаровТорговая улица Оксфорд-стрит всегда считалась самой оживленной в Лондоне — раньше здесь было не протолкнуться. Сегодня картина совершенно иная.Лондон опустел. В городе туристов нет, да и идти им было некуда —в городе сейчас все закрыто.В звенящей пустоте малейший звук вызывает резонанс. Ветер сдувает упавшие фонари в Китайском квартале. Ки Сай, владелец ресторана, был вынужден распустить почти весь персонал. Остался шеф-повар и несколько помощников, которые готовят на заказ. Ки Сай опасается того, что карантин может затянуться до августа:"Если это будет продолжаться больше пяти месяцев, и все это время мы будем оставаться без посетителей, то нашему бизнесу конец. И не только нам — закрываться придется всему Китайскому кварталу".Правительство разрешило выходить из дома лишь один раз в день: за продуктами, в аптеку или для занятий на свежем воздухе. Всем предписано соблюдать дистанцию два метра. Но те, кто вынужден работать в городе, по утрам едут в полностью забитых вагонах метро, потому что часть линий закрыта.По официальной статистике, на этот момент в Великобритании коронавирусом заразилось девять с половиной тысяч человек. Из них скончались 465.Один из выставочных центров в Лондоне намерены переоборудовать в специализированную клинику. Производителю пылесосов Dyson заказано производство десяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Но все это в будущем — пока же в центре Лондона появился временный морг.До сих пор британские медики смогли проверить чуть больше 90 тысяч человек. Чаще всего заболевшим, не проводя тестов, рекомендуют оставаться дома."У меня поднялась высокая температура. Все симптомы совпадали с теми, что нам рассказывают по новостям. Мне сказали, что нужно изолироваться и сидеть дома", — поделилась жительница Лондона Ксения Никитина.В Лондоне собираются закрывать парламент, чтобы защитить от вируса политический истеблишмент страны. Уже заболел наследник престола принц Чарльз. Премьер-министр Джонсон общается с королевой теперь только по телефону.