В Санкт-Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Своим постановлением губернатор Александр Беглов запретил петербуржцам ходить в рестораны, парки и церкви с 28 марта по 5 апреля.

В Санкт-Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Своим постановлением губернатор Александр Беглов запретил петербуржцам ходить в рестораны, парки и церкви с 28 марта по 5 апреля."Запретить (...) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов на дом", – говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.Кроме того, будут закрыты все объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и автозаправок. Также физическим лицам запрещено посещать объекты религиозных организаций (это касается только прихожан, но не служителей).К документу прилагается список парков, которые будут закрыты для посещения. Среди них – Летний и Михайловский сады, ЦПКиО имени Кирова, Приморский и Московский парки Победы, парки ГМЗ "Петергоф".Ранее в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Петербурге приостановили проведение спортивных событий, экскурсий и прочих групповых мероприятий. Был закрыт доступ посетителей в музеи, также закрылись кинотеатры и фитнес-клубы.Как уже сообщалось 26 марта, аналогичные меры были введены и в Москве. Здесь также было решено закрыть парки, непродовольственные магазины, салоны красоты. В столице, однако, не ввели запрет на посещение религиозных учреждений. Русская православная церковь заявила, что не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.