В подразделениях по вопросам миграции Москвы будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции...

В подразделениях по вопросам миграции Москвы будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии УВМ.Прием граждан подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с МФЦ г. Москвы в помещениях многофункциональных центров временно осуществляется по предварительной записи через портал mos.ru.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросу продления срока временного пребывания на территории РФ будет осуществляться сотрудниками подразделений по вопросам миграции по предварительной записи по телефону Единой справочной службы г. Москвы: +7 (495) 777-77-77.ПодробнееДля продления срока временного пребывания в Российской Федерации иностранному гражданину, прибывшему в порядке, не требующем получения визы, и принимающей его стороне необходимо записаться по вышеуказанному номеру телефона на прием в районный отдел по вопросам миграции ОМВД России по месту пребывания иностранного гражданина и предоставить заявление (в произвольной форме). Продление срока временного пребывания иностранного гражданина осуществляется на срок до 90 дней независимо от цели въезда (в том числе в случае, если срок временного пребывания уже истек).Иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию на основании визы, необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 42, с заявлением (в произвольной форме). Продление срока действия имеющейся визы осуществляется на срок до 90 дней независимо от цели въезда.В случае истечения срока действия имеющейся визы принимается решение о продлении срока временного пребывания по мотивированному заявлению сроком до 90 дней с последующей выдачей транзитных виз для выезда из Российской Федерации.При принятии решения о продлении срока временного пребывания в миграционной карте проставляется отметка, осуществляется фотографирование и дактилоскопирование иностранного гражданина.В отношении указанной категории иностранных граждан не будут применяться меры административного воздействия, связанные с административным выдворением, депортацией, реадмиссией за нарушение ими миграционного законодательства.Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории г. Москвы, могут обратиться в Многофункциональный миграционный центр г. Москвы за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Помещения подвергаются санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.УВМ ГУ МВД России по г. Москве