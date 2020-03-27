Новые подробности с места трагедии в Магнитогорске. Как уже сообщала ГТРК Южный Урал, там произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме. По информации регионального МЧС, газ взорвался в квартире на втором этаже.

Новые подробности с места трагедии в Магнитогорске. Как уже сообщала ГТРК "Южный Урал", там произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме. По информации регионального МЧС, газ взорвался в квартире на втором этаже.После локализации огня появились уточненные данные о пострадавших. О них рассказал приехавший на место ЧП глава города Сергей Бердников. Три человека, к несчастью, погибли. Известно, что это женщина и подросток 2006 года рождения. Уточняется информация по госпитализированным. Известно, что ребенок 2018 года рождения доставлен в детскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии.Среди пострадавших есть еще дети, поэтому на месте работает мультидисциплинарная бригада в составе анастезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога. Еще пять бригад скорой помощи дежурят около дома, сообщили в региональном Минздраве. На месте продолжают работать дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.Кроме того, появилась информация, что в квартире во втором подъезде шел ремонт, и взрыв прогремел в тот момент, когда там устанавливали натяжные потолки. Всего из дома эвакуировали 31 человека.По словам очевидцев, одной из жительниц дома стало плохо. Как пояснили корреспондентам ГТРК, в числе пострадавших — двое ее детей. Это полуторагодовалый ребенок и 13-летний мальчик. Скорая увезла их в больницу. Медики находятся рядом с матерью, она в шоковом состоянии."Вести" будут следить за развитием событий.