Купе и кабриолет, рассекреченные несколько недель назад, и без того стали самыми мощными серийными автомобилями Porsche, но компания предлагает слегка усугубить ситуацию. Для 911 Turbo S предложены опциональные пакеты, делающие его внешность экстремальнее, а массу – меньше.

Купе и кабриолет, рассекреченные несколько недель назад, и без того стали самыми мощными серийными автомобилями Porsche, но компания предлагает слегка усугубить ситуацию. Для 911 Turbo S предложены опциональные пакеты, делающие его внешность экстремальнее, а массу - меньше.Облегчить спорткар предлагается за счет ликвидации задних кресел и установки впереди ковшеобразных сидений меньшей массы, уменьшения количества шумоизоляции и замены стекол на более тонкие. Кроме того, с пакетом Lightweight Package купе автоматически получит спортивные подвеску и выхлопную систему с двумя патрубками вместо четырех. Пакет этот предлагается только для купе, а сбросить спорткару удастся до 30 килограммов.Набор спортивных опций под названием Sport Design подразумевает появление некоторых нюансов отделки кузова: доработанные передняя часть и заднее антикрыло, боковые накладки, иные задние фонари и глянцевые акценты. Кроме того, в пакет входят иные колесные диски, а купе обзаведется крышей из углепластиков.Пока оба пакета опций лишь анонсированы: их производство не началось, поэтому пока неизвестно, в какую сумму они обойдутся покупателям. В России Porsche 911 Turbo S оценен в 15 450 000 рублей за спорткар в кузове купе и в 16 250 000 рублей - за кабриолет. Оба варианта оснащаются 3,8-сильной оппозитной "шестеркой" с турбонаддувом, развивающей 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента, и способны разогнаться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды.Стоит также отметить, что благодаря утечке и несмотря на отсутствие официальных фотографий внешний вид Porsche 911 Turbo S с пакетом Sport Design уже не представляет секрета.