Число погибших в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до шести, один человек пострадал.

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до шести, один человек пострадал. Такие данные сообщили представители пресс-службы МЧС России по региону.Как уточняется, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило на пульт в 23:06 по местному времени (21:06 по времени Москвы).10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, передает РИА Новости.К борьбе с огнем привлечены 50 человек личного состава и 11 единиц специальной техники. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте ЧП работают сотрудники полиции территориального ОВД.