Пожизненное лишение свободы грозит калининградскому пенсионеру за попытку организовать заказное убийство. Местный житель обратился к киллеру, чтобы тот убил его 72-летнего знакомого за 100 тысяч рублей. Но исполнитель выдал заказчика и все рассказал потенциальной жертве.

Пожизненное лишение свободы грозит калининградскому пенсионеру за попытку организовать заказное убийство. Как сообщает ГТРК "Калининград" со ссылкой на данные следствия, местный житель 63 лет обратился к киллеру, чтобы тот убил его 72-летнего знакомого за 100 тысяч рублей. Но исполнитель выдал заказчика и все рассказал потенциальной жертве. Тот, в свою очередь, пришел за помощью в полицию.Детали дальнейшей операции рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пожилого человека поместили в безопасное место. В его квартире сотрудники правоохранительных органов разыграли настоящий спектакль, инсцинировав обнаружение трупа жильца. На место даже приехала настоящая оперативная группа, чтобы заказчик поверил в реальность случившегося. При передаче денег исполнителю его задержали.Выяснилось, что обвиняемый возглавлял товарищество собственников жилья, а потерпевший писал на него жалобы. Следствие рассматривает это как основной мотив преступления.Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калининградской области Ольга Анисимова, сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. Своей вины он не признал.