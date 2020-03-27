Предварительная причина пожара в деревне Анохино Меленковского района — умышленный пал. Об этом сообщает ГТРК Владимир со ссылкой на пресс-службу МЧС по Владимирской области.

Предварительная причина пожара в деревне Анохино Меленковского района — умышленный пал. Об этом сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Владимирской области.Как известно, пожар на площади около 500 кв. метров возник сегодня около 11.30. В 13.45 он был ликвидирован. При этом из 47 домов полностью сгорело 10. К счастью, только три из них были жилыми. Местные власти взяли под свой контроль вопрос о помощи семьям, лишившимся жилья.Как информирует МЧС, в деревне произошло возгорание сухой травы, причем, скорее всего, кто-то поджег ее специально. Всего только за март в области было зарегистрировано 115 палов травы.