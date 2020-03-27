Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у него была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Твиттер. Джонсон отметил, что у него ..

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у него была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в своем микроблоге в "Твиттер".Джонсон отметил, что у него проявились симптомы заражения, после чего он сдал анализы. Результат оказался положительным. Политик заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции и продолжать работать удаленно с помощью видеосвязи.