В условиях антивирусных мер Прямой эфир провел рейд по московским рынкам и выяснил, что посетителей там стало намного меньше, зато на входных группах появились дезинфекторы рук, а продавцы работают в масках и перчатках. Однако невозможно проверить, все ли продавцы ведут себя ответственно.

Коронавирус продолжает свое шествие по России и миру: наличие этой опасной инфекции подтвердили у Льва Лещенко и его супруги, попала в больницу и ждет результатов обследования Людмила Нарусова, в Испании (правда, пока без официального диагноза) болеет Наталья Ветлицкая.Есть те, кто паникуют из-за возможного дефицита продуктов. "Прямой эфир провел собственное расследование с целью выяснить, что происходит на российских рынках, кто проверяет домашнюю продукцию на рынках на вирусы и бактерии, какие санитарно-гигиенические меры принимают продавцы и покупатели в борьбе с коронавирусом? И можно ли заразиться болезнью через еду?Корреспонденты "Прямого эфира" провели рейд по московским рынкам и выяснили, что посетителей там стало намного меньше, зато на входных группах большинства из них появились дезинфекторы рук, продавцы работают в масках и перчатках, а посетителям и арендаторам замеряют температуру.Однако невозможно проверить, все ли продавцы ведут себя ответственно, тем более что рынок рынку рознь, так что каждый покупатель должен проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности.Безопасно ли ходить за продуктами на рынок, могут ли недобросовестные продавцы купить медицинскую книжку, и что советует есть во время эпидемии шеф-повар Константин Ивлев?Об этом, а также о том, как проводят время на карантине Алена Апина, Юрий Стоянов, Николай Валуев и другие звезды, и что советует главный вирусолог Минздрава, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".