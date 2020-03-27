В Краснодарском крае с 26 марта запрещены развлекательные, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Закрываются кинотеатры и ночные клубы. Органам местного самоуправления рекомендовано прекратить очные занятия в школах, кружках и секциях.

В Краснодарском крае с 26 марта запрещены развлекательные, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Закрываются кинотеатры и ночные клубы. Органам местного самоуправления рекомендовано прекратить очные занятия в школах, кружках и секциях. Гражданам старше 65 лет настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.С 28 марта в крае закроются также рестораны, кафе, бары и торгово-развлекательные центры, передает телеканал "Россия 24". Гостиницам предписано приостановить заселение постояльцев и бронирование мест. Кроме того, ограничения коснутся и всех видов общественного транспорта. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.Ранее глава Санкт-Петербурга своим указом запретил прием посетителей в ресторанах, а также посещение церквей и парков на предстоящей выходной неделе. Также в городе закрыты музеи, концертные залы, театры и кинотеатры. Не работают фитнес-центры и другие спортивные объекты, а детские лагеря — не принимают отдыхающих.Похожие меры предпринимаются и в Севастополе. Также власти города не рекомендуют туристам посещать его в ближайшее время.