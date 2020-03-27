Рекордное снижение стоимости жилищных кредитов и рекордные объемы выданной ипотеки остаются в прошлом.

Рекордное снижение стоимости жилищных кредитов и рекордные объемы выданной ипотеки остаются в прошлом.Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".Потребительские кредиты, включая ипотечные, станут дороже в этом году из-за двух факторов: коронавируса (карантина) и ослабления рубля после падения цены нефти. Это сократит объем экономики страны, доходы населения, уменьшится потребительский спрос, а банки ради сохранения своих доходов повысят ставки по кредитам.Это умеренно негативный сценарий — при среднегодовой цене $40-45 за баррель нефти марки Brent (сейчас — около $26). В этом случае инфляция превысит цель Банка России в 4% за год, что вынудит ЦБ увеличить ключевую ставку до 7-7,5%.Некоторые банки уже анонсировали повышение ставок — и по вкладам, и по кредитам.