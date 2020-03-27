В одном из жилых домов Екатеринбурга в ночь с 26 на 27 марта произошел пожар. В огне погибли семеро человек, сообщает телеканал .
К приезду пожарных деревянный дом был охвачен огнем от ..
В одном из жилых домов Екатеринбурга в ночь с 26 на 27 марта произошел пожар. В огне погибли семеро человек, сообщает телеканал "".
К приезду пожарных деревянный дом был охвачен огнем от подъезда до кровли.
Площадь возгорания составила около 200 метров. Его тушили 57 человек.Помимо борьбы с огнем пожарным пришлось вынести из дома два газовых баллона.Самостоятельно покинуть здание смогли 10 человек.