Слот Lucky Haunter, который также известен среди азартных людей как Пробки, дает возможность всем желающим прочувствовать особенную атмосферу настоящего бара.

Бесплатно играем в Пробки

За барабанами данного слота геймеры могут замечательно провести свой досуг, получив настоящее удовольствие от совершения ставок, тем более что игра пробки играть бесплатно может каждый в казино Вулкан Делюкс.

Но главное для настоящих геймеров – это факт, что на данном аппарате можно получить достойные денежные призы. Главным героем является завсегдатай бара, который удобно устроился с бокалом пива и отпускает реплики, комментируя действия игрока.

Геймплей аппарата

Основной геймплей протекает на пяти барабанах, где в 3 ряда расположились символы. Для составления призовых комбинаций есть 9 незакрепленных линий, количество которых пользователи могут выставлять сами (только нечетное число). Если по результатам спина на активной игровой линии выпадет 3 одинаковых символа, подобная комбинация является призовой.

В отличие от большинства слотов, в которых комбинации считаются только справа налево, в Lucky Haunter подсчет производится в обоих направлениях. Это выгодно для пользователей, поскольку, по существу, удваивает шансы на выпадение выигрышей. Также стоит отметить довольно высокие коэффициенты множителей комбинаций.

Символика слота

Базовые символы слота – это различные варианты спиртного, закусок и бокалов. Встречаются в аппарате и специальные изображения.

Вайлд – картинка подковы из золота. Этот символ умеет подменять любой «базовый», помогая в составлении потенциально призовых комбинаций. Не может подкова подменять только Скаттер.

Бонусным символом или Скаттером является картинка пробки (от которой слот и прозвали подобным образом). Если на барабанах выпадет 3 подобных символа, начнется бонус-игра.

Бонусная игра

Этот этап двухуровневый. На первой стадии геймеру предстоит переворачивать по порядку 5 пробок, под которыми находятся или призы, или окончание бонус-игры. Если все 5 пробок окажутся выигрышными, начнется второй этап – суперигра. В ней предстоит выбор из 2 блюд, закрытых крышками. Под одной – вкусная курица и главный приз. Под второй – кости и окончание раунда. Если не повезет, и выпадут кости, все призовые, полученные в первом раунде, сохраняются и переводятся игроку на счет.

Среди дополнительных особенностей слота Lucky Haunter стоит выделить возможность запуска автоматического вращения барабанов, а также наличие риск-раунда, позволяющего удвоить любой выигрыш.

Для этого нужно после выпадения выигрышной комбинации попробовать угадать, в какой из 4 банок пива крепость выше, чем в пиве дилера. Если получится это сделать, – ставка удвоится. Если же нет, полностью пропадет.