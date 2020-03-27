Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники толкнули потерпевшего обратно в квартиру, связали скотчем его и родственников, находившихся в помещении...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО, ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы обратился 61-летний житель столицы и сообщил, что при выходе из квартиры, расположенной в Мещерском переулке, на него напали неизвестные мужчины в черных масках. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленники толкнули потерпевшего обратно в квартиру, связали скотчем его и родственников, находившихся в помещении, после чего, похитив коллекцию монет и денежные средства, скрылись в неизвестном направлении.Общий материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в возрасте от 39 до 50 лет на территории Москвы и Московской области. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27