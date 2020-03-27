Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также нескольких его сподвижников в участии в наркоторговле.

Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также нескольких его сподвижников в участии в наркоторговле.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал генеральный прокурор США Уильям Барр.Он заявил, что из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 метротонн кокаина, что составляет 30 миллионов смертельных доз.Барр отметил, что в США считают, что руководство Венесуэлы состоит в сговоре с колумбийскими повстанцами, и их общей целью являются Соединенные Штаты, которые, по словам, генпрокурора, предполагается "затопить кокаином".Он обвинил Мадуро и его окружение в коррупции и преступности, сообщив журналистам, что пока народ Венесуэлы страдает от бедности и нищеты, официальный Каракос набивает свои карманы деньгами от наркотиков.В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео предложил награду в 15 миллионов долларов за информацию о Мадуро и 10 миллионов за каждого из разыскиваемых венесуэльских чиновников. Например, о вице-президенте Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо иди экс-главе военной разведки той же страны, отставном генерале Уго Карвахале Барриосе.