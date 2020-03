В США выявили 82 404 случая инфицирования.

США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. Такие оценки привели в четверг Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times.По информации университета, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случая и 3291 летальный исход, на третьем - Италия (80 589 случаев заражения, 8251 летальный исход).Согласно приведенным университетом данным, в США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).The New York Times констатировала, что ситуацию в США усугубила "серия ошибок и упущенных возможностей", касающихся мер по борьбе с распространением вируса в стране. Ученые предупреждали, что США в какой-то момент станут страной, в наибольшей степени затронутой пандемией, напоминает издание, отмечая, что "этот момент настал в четверг".