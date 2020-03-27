США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям заражения коронавирусом COVID-19. В настоящее время их зафиксировано более 81 тысячи. Умерли свыше 1170 человек, а поправились чуть более 200.

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям заражения коронавирусом COVID-19. В настоящее время их зафиксировано более 81 тысячи. Умерли свыше 1170 человек, а поправились чуть более 200.Динамика негативная: к примеру, в Нью-Йорке 10 дней назад были зафиксированы чуть более 900 случаев, сейчас — свыше 36 тысяч."Спасибо большое всем американцам за то, что продолжаете держать социальную дистанцию, — приводит слова президента США Дональда Трампа телеканал "Россия 24". — Это сложно, но вы все можете это делать. Оставайтесь дома, пожалуйста, расслабьтесь и оставайтесь дома. Мы сделали рекордное количество тестов, именно по этой причине США сейчас занимает первое место по количеству выявленных случаев. Все дело в масштабном тестировании".