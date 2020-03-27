Стадион испанского футбольного клуба Реал Сантьяго Бернабеу на время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 будет использован в качестве склада для медикаментов и других предметов, необходимых для борьбы с инфекцией.

Стадион испанского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" на время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 будет использован в качестве склада для медикаментов и других предметов, необходимых для борьбы с инфекцией.Как сообщает пресс-служба мадридской команды, все, что будет находиться на складе, будет доставлено в органы здравоохранения под руководством правительства страны.Кроме того, "Реал" предоставит организациям и компаниям возможность отправлять на склад различные пожертвования, которые будут переданы Министерству здравоохранения.El @RealMadrid y el @deportegob impulsan un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario en el Santiago Bernabéu.#EsteVirusLoParamosUnidos | #YoMeQuedoEnCasahttps://t.co/7cKRQOKTEI— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 26, 2020Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 198 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 489 тысяч человек, из которых 22 тысячи скончались.