Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме. На этом настояла страна-организатор интернет-саммита Большой двадцатки. Президент России Владимир Путин принимает участие из резиденции в Ново-Огареве по конференц-видеосвязи.

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме. На этом настояла страна-организатор интернет-саммита Большой двадцатки. Президент России Владимир Путин принимает участие из резиденции в Ново-Огареве по конференц-видеосвязи.Первоначально планировалось, что Путин выйдет на связь с другими лидерами 19 ведущих стран из Константиновского дворца. Но из-за введения мер против распространения коронавируса COVID-19 в России, двухдневный визит главы российского государства в Санкт-Петербург был отменен, напоминает РИА Новости.О теме виртуального саммита G20 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил , что падение нефтяных цен обсуждать не планируется. Но с большой долей вероятности кроме сотрудничества в борьбе с коронавирусом лидеры стран обсудят влияние пандемии на мировую экономику и все страны. По завершении саммита будет принято совместное заявление.Традиционная ежегодная встреча G20 на высшем уровне запланирована в Саудовском королевстве на ноябрь.До начала саммита Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В саммите G20 вместе с президентом участвуют министр финансов Антон Силуанов и российская шерпа в Большой двадцатке Светлана Лукаш.Коронавирус диагностирован у 487 тысяч 648 человек по всему миру, при этом коронавирус стал причиной смерти 22 тысяч 30 человек. Вводимые странами карантинные мероприятия приводят к падению экономической активности по всему миру.