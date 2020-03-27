В Москве побит температурный рекорд, который был установлен 26 марта 1973 года. На сегодня зафиксировано +16°C.

В Москве побит температурный рекорд, который был установлен 26 марта 1973 года. На сегодня зафиксировано +16°C.В метеобюро города рассказали, что в 1973 году в этот день, 26 марта, было зафиксировано 15,1 градуса тепла.Окончательное значение температурного максимума на сегодня будет известно вечером, сообщает "Интерфакс".Это уже не первый рекорд тепла, установленный в марте 2020 года. 7,8 и 9 марта обновились температурные максимумы, которые были зафиксированы в разные годы.В метеобюро Москвы отмечают, что март текущего города теплее на 6 градусов климатической нормы.Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в столице может выпасть снег. Причиной этому станет южный циклон.