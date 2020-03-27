Главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин, считает, что российские клубы должны доиграть сезон-2019/2020 в чемпионате страны.

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, считает, что российские клубы должны доиграть сезон-2019/2020 в чемпионате страны."Мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И, к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат, – приводит слова Семина "Российская газета". – Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены – мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами".Из-за распространения коронавируса COVID-19 чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако пауза может быть продлена.В последнем матче перед незапланированным перерывом "Локомотив" на выезде обыграл "Ростов" (3:1). Железнодорожники с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице и отстают от "Зенита" на девять очков.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 198 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 500 тысяч человек, из которых 22 тысячи скончались.