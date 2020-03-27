Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго умер у себя дома в Марселе спустя четыре дня после своего 87-летия, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго умер у себя дома в Марселе спустя четыре дня после своего 87-летия, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Идальго возглавил сборную Франции в 1976 году и руководил ею на протяжении восьми лет. Под его руководством "трехцветные" завоевали золото домашнего чемпионата Европы-1984, обыграв в финале на поле "Парк де Пренс" в Париже команду Испании (2:0).После этого Идальго уступил свое место Анри Мишелю, а сам занял должность технического директора в национальной команде. Также Идальго работал в "Марселе" (1986-1991) и в сборной Республики Конго (2004-2006).